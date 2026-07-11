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Жирков рассказал, что извинился перед соперником за драку в любительской лиге

Жирков, выступающий в Amateur Football League за «Новую Ригу», во время матча с командой «Медила» ударил соперника после жесткого подката сзади.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и пятикратный чемпион России Юрий Жирков извинился перед соперником за потасовку в матче любительских команд. Об этом Жирков рассказал ТАСС.

В конце июня тelegram-канал Sport Baza сообщил, что Жирков, выступающий в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) за «Новую Ригу», во время матча с командой «Медила» ударил соперника после жесткого подката сзади. Лига отстранила Жиркова от соревнований на два месяца.

«Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, все разрешилось. Все бывает», — сказал Жирков.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.