Вице-президент РФС Бельский про РПЛ: «Смотрим качественный мировой футбол, а качественный, потому что приезжают серьезные игроки. Уберите Кордобу — интересно будет?»

— «Реал», как и другие клубы Испании, все-таки живет не на деньги государства или государственных компаний. А у нас большинство клубов РПЛ находятся на госфинансировании в том или ином виде. Правильно ли им после 2022 года тратить деньги на трансферы и зарплаты иностранцам, иногда из недружественных стран?
— Вопрос, какое должно быть целеполагание. Если вы хотите, чтобы интерес падал, можно идти этим путем.
А мне кажется, что интерес к чемпионату будет падать, когда в нем перестанут участвовать звезды даже среднего уровня из мировых футбольных стран. Например, Бразилии — я все про «Зенит» (смеется).
— А какой смысл приглашать таких игроков после феврале 2022 года, пока российские клубы не вернули в еврокубки?
— Интерес к российскому чемпионату исходит из того, кто в этом чемпионате участвует, насколько хорошо и качественно футболисты играют.
На сегодняшний день я могу сказать, что при имеющихся ограничениях, но и при игроках, которые есть в чемпионате, наш футбол на очень высоком уровне.
Наш чемпионат на хорошем уровне. Мы смотрим качественный мировой футбол, хотя он и ограничен из-за отстранения команд.
А качественный он потому, что к нам приезжают достаточно серьезные игроки. Уберите Кордобу из «Краснодара» — интересно вам будет смотреть? — сказал Александр Бельский.
Вице-президент РФС Бельский о лимите: «Это приведет к росту зарплат, вряд ли игроки станут прогрессировать. В “Реале” один испанец, но играет ли сборная плохо? Нет».