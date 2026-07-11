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Вице-президент РФС Бельский про РПЛ: «Смотрим качественный мировой футбол, а качественный, потому что приезжают серьезные игроки. Уберите Кордобу — интересно будет?»

Вице-президент РФС и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился мыслями об уровне футбола в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— «Реал», как и другие клубы Испании, все-таки живет не на деньги государства или государственных компаний. А у нас большинство клубов РПЛ находятся на госфинансировании в том или ином виде. Правильно ли им после 2022 года тратить деньги на трансферы и зарплаты иностранцам, иногда из недружественных стран?

— Вопрос, какое должно быть целеполагание. Если вы хотите, чтобы интерес падал, можно идти этим путем.

А мне кажется, что интерес к чемпионату будет падать, когда в нем перестанут участвовать звезды даже среднего уровня из мировых футбольных стран. Например, Бразилии — я все про «Зенит» (смеется).

— А какой смысл приглашать таких игроков после феврале 2022 года, пока российские клубы не вернули в еврокубки?

— Интерес к российскому чемпионату исходит из того, кто в этом чемпионате участвует, насколько хорошо и качественно футболисты играют.

На сегодняшний день я могу сказать, что при имеющихся ограничениях, но и при игроках, которые есть в чемпионате, наш футбол на очень высоком уровне.

Наш чемпионат на хорошем уровне. Мы смотрим качественный мировой футбол, хотя он и ограничен из-за отстранения команд.

А качественный он потому, что к нам приезжают достаточно серьезные игроки. Уберите Кордобу из «Краснодара» — интересно вам будет смотреть? — сказал Александр Бельский.

Вице-президент РФС Бельский о лимите: «Это приведет к росту зарплат, вряд ли игроки станут прогрессировать. В “Реале” один испанец, но играет ли сборная плохо? Нет».