Вице-президент РФС Бельский про РПЛ: «Смотрим качественный мировой футбол, а качественный, потому что приезжают серьезные игроки. Уберите Кордобу — интересно будет?»

— «Реал», как и другие клубы Испании, все-таки живет не на деньги государства или государственных компаний. А у нас большинство клубов РПЛ находятся на госфинансировании в том или ином виде. Правильно ли им после 2022 года тратить деньги на трансферы и зарплаты иностранцам, иногда из недружественных стран?