Кристоф Дюгарри: «Международный футбол деградирует. ФИФА предлагает форматы, способствующие регрессу. На ЧМ будет 10 из 104 матчей, которые понравились, остальные — отстой»

"Я с уважением отношусь к трудностям. Но в 1/16 и ⅛ финала Франция сыграла с командами, которые намного слабее нас.
Я говорю об этом уже много лет, но международный футбол год за годом деградирует.
ФИФА предлагает форматы, которые способствуют только регрессу.
Да, это позволяет нам открывать для себя такие команды, как Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают сенсации. И это здорово, эти команды довольны, но нам все равно скучно.
Когда мы подведем итоги, то из 104 матчей, возможно, будет только 10, которые нам действительно понравились, десять, которые были хоть сколько-нибудь интересными, а все остальные можно считать отстоем", — заявил Кристоф Дюгарри.