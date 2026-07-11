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Жезуш о Португалии: «Все говорили, что у нас лучшая полузащита в мире, но где она? Два игрока в “ПСЖ”, один — в “МЮ”. У парижан другие идеи, три форварда управляют игрой&raqu

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш поделился мыслями на тему тактики и игры команды.

Источник: Спортс‘’

"Когда мы говорим об изменениях в модели игры, то можем рассмотреть различные игровые идеи.

Что именно мы хотим изменить? Идею, игровую систему, детали?

Футбол сегодня все больше становится коллективным видом спорта, который значительно эволюционировал, потому что нынче футбол — это игра для команд и тренеров, которые понимают, что самое сложное — это сокращение пространства, создание моментов самим и уменьшение моментов у своих ворот.

Но как это сделать? И это как раз самая сложная задача.

Я не большой сторонник игры с тремя полузащитниками в схеме 4−3−3. Мне нравятся полузащитники, которые более подвижны и динамичны.

Все говорили, что у нас лучшая полузащита в мире, но где она? Два игрока в «ПСЖ», еще один — в «Манчестер Юнайтед».

Лучшая полузащита в мире в сборной, но где она? В «ПСЖ» другие идеи, три форварда, которые индивидуально управляют игрой. У Португалии этого не было.

В этом моя убежденность — внедрять идеи, которые соответствуют характеристикам игроков.

Тренер должен стараться помочь игрокам. Бывают моменты, когда игрокам нужна помощь. У наших футболистов высокий уровень мастерства, и я буду рядом, чтобы им помочь", — сказал Жорже Жезуш.