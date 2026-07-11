Жезуш о Португалии: «Все говорили, что у нас лучшая полузащита в мире, но где она? Два игрока в “ПСЖ”, один — в “МЮ”. У парижан другие идеи, три форварда управляют игрой&raqu

Футбол сегодня все больше становится коллективным видом спорта, который значительно эволюционировал, потому что нынче футбол — это игра для команд и тренеров, которые понимают, что самое сложное — это сокращение пространства, создание моментов самим и уменьшение моментов у своих ворот.