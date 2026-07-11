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Лионель Скалони: «Месси будет лучшим, пока есть мотивация. Лео превращается в машину, когда выкладывается на полную. Возможно, люди ожидали, что он в 39 лет не будет в лучшей форме»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о физической готовности Лионеля Месси на пресс-конференции перед матчем ¼ финала ЧМ-2026 против Швейцарии.

Источник: Спортс‘’

"Лео всегда пробегает примерно одинаковое количество километров. Но дело не в том, бегает ли он больше или меньше. Просто он играет решительно.

Команда ему очень помогает — это правда. Лионель тренировался со своим тренером по физической подготовке — и это принесло плоды. Лео выкладывается на полную.

Не знаю, читали ли вы на днях то, что сказал Тьерри Анри, который играл в одной команде с Месси. Так вот, когда он выкладывается на полную, когда чувствует опасность, то превращается в машину.

Впрочем, меня это, конечно, не удивляет. Возможно, люди, которые его не знают, ожидали другого, что в 39 лет он не будет в лучшей форме. Но пока он хочет быть в лучшей форме, он будет лучшим.

Я так думаю не только потому, что я его тренер. Пока он мотивирован, он будет лучшим, это очевидно.

Логично предположить, что настанет время, когда ему исполнится 50 лет, и он перестанет быть лучшим, но мы видим его тренировки, и я даже не хочу думать о том, каким Лео был в 23 или 24 года в «Барселоне» Пепа Гвардиолы.

Мы бесчисленное количество раз говорили об этом с тренерским штабом. Все, кого я спрашивал, рассказывали мне, каким был Лео тогда. И это меня не удивляет.

Думаю, он будет лучшим, пока у него есть мотивация, потому что настанет время, когда это закончится, и только это помешает ему быть лучшим", — заявил Лионель Скалони.