Дзюба на вопрос о лучшем тренере РПЛ: «Наверное, Талалаев. “Балтика” долго шла вверху, а концовку смазала — потом их немного понесло: “Мы боремся за титул”. Наверное, чтобы команда не&

— Кто лучший тренер [РПЛ]?
— Трудно сказать. Кто у нас больше всего выделился?
— Талалаев?
— Кстати, наверное, Талалаев. Концовку они, конечно, смазали. Но так долго идти с «Балтикой» вверху… Потом их немного понесло: «Мы боремся за чемпионство». Наверное, такая бравада была правильная, чтобы не расслаблялись.
Но все считали, что они упадут в таблице. В целом я с вами, наверное, соглашусь — Талалаев, — сказал Дзюба.
Дзюба о «Зените»: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты как “Бавария”. Не знаю, кто кроме петербуржцев так убивается и вкладывает столько денег ради титула».
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше