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Дзюба на вопрос о лучшем тренере РПЛ: «Наверное, Талалаев. “Балтика” долго шла вверху, а концовку смазала — потом их немного понесло: “Мы боремся за титул”. Наверное, чтобы команда не&

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил, кого считает лучшим тренером российской Премьер-лиги.

Источник: Спортс‘’

— Кто лучший тренер [РПЛ]?

— Трудно сказать. Кто у нас больше всего выделился?

— Талалаев?

— Кстати, наверное, Талалаев. Концовку они, конечно, смазали. Но так долго идти с «Балтикой» вверху… Потом их немного понесло: «Мы боремся за чемпионство». Наверное, такая бравада была правильная, чтобы не расслаблялись.

Но все считали, что они упадут в таблице. В целом я с вами, наверное, соглашусь — Талалаев, — сказал Дзюба.

Дзюба о «Зените»: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты как “Бавария”. Не знаю, кто кроме петербуржцев так убивается и вкладывает столько денег ради титула».

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