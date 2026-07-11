Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Ленинградец
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.20
П2
3.85
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.07
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.27
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.80
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Дивеев о Роналду: «Нужно понимать, что ему уже 41 год. Возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

41-летний форвард забил на турнире три мяча. Португалия завершила выступление в ⅛ финала, уступив Испании со счетом 0:1.

"Понятно, что мы ожидаем от него совсем другой игры — такой, как в молодости, когда он много забивал в Лиге чемпионов, в Испании и Англии. Конечно, возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ.

Большинство игроков сборной играли на него и старались ему помочь. А если брать в плане объема, то нужно понимать, что ему уже 41 год. Время идет, как говорится«, — приводит слова Дивеева “Кинопоиск”.