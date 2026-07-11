Дивеев о Роналду: «Нужно понимать, что ему уже 41 год. Возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ»

41-летний форвард забил на турнире три мяча. Португалия завершила выступление в ⅛ финала, уступив Испании со счетом 0:1.
"Понятно, что мы ожидаем от него совсем другой игры — такой, как в молодости, когда он много забивал в Лиге чемпионов, в Испании и Англии. Конечно, возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ.
Большинство игроков сборной играли на него и старались ему помочь. А если брать в плане объема, то нужно понимать, что ему уже 41 год. Время идет, как говорится«, — приводит слова Дивеева “Кинопоиск”.