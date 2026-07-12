Эксперт в области психологии пенальти о промахах Месси с точки: «Лео — выдающийся игрок, как пенальтист он вполне обычный. Проблема заключается в технике исполнения»

Профессор психологии и футбола Норвежской школы спортивных наук и ведущий мировой эксперт в области психологии пенальти Гейр Йордет разобрался в причинах неудач Лионеля Месси в исполнении 11-метровых на ЧМ.
Аргентинец стал первым игроком в истории ЧМ, дважды не реализовавшим пенальти за одни турнир. Всего на чемпионатах мира он пробил 8 пенальти и реализовал лишь 4.
Йордет считает, что у Месси есть явные недостатки в технике исполнения пенальти. По его словам, Месси, как и многие другие игроки, использует два разных способа исполнения 11-метровых. В первом случае аргентинец следит за движением голкипера и только затем выбирает направление удара. Второй способ не зависит от действий вратаря: пенальтист заранее выбирает угол и бьет туда.
"Хотя Месси — выдающийся футболист, как пенальтист он вполне обычный. Мы ожидаем от него большего, но его статистика соответствует среднему уровню. На протяжении всей карьеры по эффективности исполнения пенальти он стабильно находился примерно в середине списка.
Его базовые навыки — удар по мячу и умение читать действия вратаря — находятся на высочайшем уровне. Кроме того, наличие двух разных техник делает его менее предсказуемым для голкиперов. Проблема заключается в исполнении.
Месси медленно подходит к мячу, глядя на вратаря. Его цель — дождаться первого движения голкипера, а затем пробить в противоположный угол. Большинство игроков делают небольшой прыжок, паузу или меняют ритм перед ударом, но у Месси такого элемента нет. Это означает, что в его разбеге отсутствует движение, которое могло бы заставить вратаря преждевременно среагировать.
Поэтому голкиперу проще понять, что нужно просто стоять как можно дольше. Если он так и делает, то получает примерно 50-процентный шанс угадать направление удара. Используя эту технику, Месси практически не смотрит на мяч, поскольку все внимание сосредоточено на вратаре. Из-за этого точность удара немного снижается.
Вероятно, уже в момент удара (в матче с Австрией — Спортс«“) он увидел, что вратарь прыгнул в правильную сторону, и попытался максимально точно направить мяч. Он слишком старался идеально исполнить удар, и мяч пролетел мимо штанги”, — сказал Йордет.
По словам эксперта, в эпизоде с незабитым пенальти в игре против Египта Месси действовал иначе: он заранее определил направление удара.
«В этом случае ключевая задача голкипера — прыгнуть как можно раньше, потому что Месси уже не будет смотреть на него и менять свое решение. Поэтому вероятность угадать направление удара составляет примерно 50 процентов», — добавил Йордет.
На вопрос, почему такой метод работает у Кейна, а у Месси — нет, профессор ответил: «Потому что его удар не обладает такой же силой и точностью, как у лучших исполнителей пенальти. При использовании этой техники его удар получается хорошим, но не выдающимся, поэтому его вполне можно отбить».