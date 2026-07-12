Эксперт в области психологии пенальти о промахах Месси с точки: «Лео — выдающийся игрок, как пенальтист он вполне обычный. Проблема заключается в технике исполнения»

На вопрос, почему такой метод работает у Кейна, а у Месси — нет, профессор ответил: «Потому что его удар не обладает такой же силой и точностью, как у лучших исполнителей пенальти. При использовании этой техники его удар получается хорошим, но не выдающимся, поэтому его вполне можно отбить».