Месси, Энцо, Эмболо и Аканджи — в стартовых составах Аргентины и Швейцарии на матч ¼ финала ЧМ-2026

С первой минуты за южноамериканскую команду сыграют:
— вратарь: Эмилиано Мартинес;
— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;
— полузащита: Леандро Паредес, Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;
— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси.
В составе у Швейцарии выйдут:
— вратарь: Грегор Кобель;
— защита: Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес;
— полузащита: Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Фабиан Ридер;
— атака: Бреэль Эмболо, Дан Ндойе.