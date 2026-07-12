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Месси, Энцо, Эмболо и Аканджи — в стартовых составах Аргентины и Швейцарии на матч ¼ финала ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Швейцарии опубликовали составы на матч ¼ финала чемпионата мира 2026 года.

С первой минуты за южноамериканскую команду сыграют:

— вратарь: Эмилиано Мартинес;

— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;

— полузащита: Леандро Паредес, Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;

— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси.

В составе у Швейцарии выйдут:

— вратарь: Грегор Кобель;

— защита: Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес;

— полузащита: Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Фабиан Ридер;

— атака: Бреэль Эмболо, Дан Ндойе.