Месси набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на ЧМ-2026. Больше лишь у Мбаппе (11)

39-летний игрок «Интер Майами» набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на турнире и занимает 2-е место в списке.
Лидирует по этому показателю форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого 11 (8+3) голевых действий.
Статистика ЧМ-2026.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в матче ¼ финала ЧМ-2026 со Швейцарией (1:0, идет 1-й тайм).
39-летний игрок «Интер Майами» набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на турнире и занимает 2-е место в списке.
Лидирует по этому показателю форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого 11 (8+3) голевых действий.
Статистика ЧМ-2026.