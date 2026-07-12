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Месси набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на ЧМ-2026. Больше лишь у Мбаппе (11)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в матче ¼ финала ЧМ-2026 со Швейцарией (1:0, идет 1-й тайм).

39-летний игрок «Интер Майами» набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на турнире и занимает 2-е место в списке.

Лидирует по этому показателю форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого 11 (8+3) голевых действий.

Статистика ЧМ-2026.