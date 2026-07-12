Альварес забил в плей-офф 4 из 5 своих голов на ЧМ — делит с Марадоной 2-е место в истории Аргентины. Только у Месси больше (7)

Это был первый гол 26-летнего нападающего на текущем турнире и 5-й — на ЧМ в целом.
При этом 4 из 5 своих голов Альварес забил в плей-офф. На ЧМ-2022 он забил Австралии в ⅛ финала, а также сделал дубль в полуфинале против Хорватии (3:0).
Хулиан догнал Диего Марадону по числу голов в плей-офф ЧМ и делит с ним второе место в истории сборной Аргентины. Лидирует Лионель Месси (7 мячей).
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