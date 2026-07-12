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Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Швейцария с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча ¼ финала чемпионата мира Аргентина — Швейцария (3:1). Нападающий удостоился оценки 8.3.

Источник: Спортс‘’

Сборная Аргентины:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (7.7).

Оборона: Николас Тальяфико (6.7), Лисандро Мартинес (7.6), Кристиан Ромеро (7.3), Науэль Молина (6.6).

Полузащита: Леандро Паредес (7.8), Алексис Мак Аллистер (8.1), Энцо Фернандес (6.7), Родриго Де Поль (6.8).Нападение: Хулиан Альварес (8.0), Лионель Месси (8.3).

Футболист, выходивший на замену: Николас Гонсалес (6.7).

Сборная Швейцарии:

Вратарь: Грегор Кобель (6.0).

Оборона: Рикардо Родригес (7.7), Мануэль Аканджи (5.7), Нико Эльведи (6.7), Денис Закария (6.4).

Полузащита: Гранит Джака (6.7), Ремо Фройлер (6.8), Фабиан Ридер (6.2).

Нападение: Дан Ндойе (7.3), Джибриль Соу (6.4), Бреэль Эмболо (5.1).

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