Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Швейцария с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа

Сборная Аргентины:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (7.7).
Оборона: Николас Тальяфико (6.7), Лисандро Мартинес (7.6), Кристиан Ромеро (7.3), Науэль Молина (6.6).
Полузащита: Леандро Паредес (7.8), Алексис Мак Аллистер (8.1), Энцо Фернандес (6.7), Родриго Де Поль (6.8).Нападение: Хулиан Альварес (8.0), Лионель Месси (8.3).
Футболист, выходивший на замену: Николас Гонсалес (6.7).
Сборная Швейцарии:
Вратарь: Грегор Кобель (6.0).
Оборона: Рикардо Родригес (7.7), Мануэль Аканджи (5.7), Нико Эльведи (6.7), Денис Закария (6.4).
Полузащита: Гранит Джака (6.7), Ремо Фройлер (6.8), Фабиан Ридер (6.2).
Нападение: Дан Ндойе (7.3), Джибриль Соу (6.4), Бреэль Эмболо (5.1).
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