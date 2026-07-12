Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2

Фанат Роналду IShowSpeed надел футболку Аргентины на их матч со Швейцарией, надеясь на свое «проклятие». Команды, которые он поддерживал на ЧМ, часто проигрывали

Стример IShowSpeed надел футболку сборной Аргентины во время их матча со Швейцарией в ¼ финала ЧМ-2026, надеясь на свое «проклятие».

Источник: Спортс‘’

Команды, которые он поддерживал на ЧМ-2026, часто проигрывали. Однако были и случаи побед.

Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче ¼ финала.

После игры стример заявил, что на полуфинальном матче между Англией и Аргентиной будет в футболке англичан: «Теперь мы знаем, что проклятия не существует. Я буду в футболке сборной Англии».

Напомним, американский стример IShowSpeed — поклонник форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.