Фанат Роналду IShowSpeed надел футболку Аргентины на их матч со Швейцарией, надеясь на свое «проклятие». Команды, которые он поддерживал на ЧМ, часто проигрывали

Команды, которые он поддерживал на ЧМ-2026, часто проигрывали. Однако были и случаи побед.
Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв команду Швейцарии (3:1 после дополнительного времени) в матче ¼ финала.
После игры стример заявил, что на полуфинальном матче между Англией и Аргентиной будет в футболке англичан: «Теперь мы знаем, что проклятия не существует. Я буду в футболке сборной Англии».
Напомним, американский стример IShowSpeed — поклонник форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
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