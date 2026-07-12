Месси провел 8 матчей плей-офф ЧМ подряд с результативными действиями. Серия длится с 2018-го, у Лео 13 (7+6) очков на этом отрезке

Матч ¼ финала чемпионата мира против Швейцарии (3:1, экстра-таймы) стал восьмой игрой плей-офф чемпионата мира подряд, в которой форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился результативным действием. Он отдал голевую передачу с углового на полузащитника Алексиса Мак Аллистера.
Всего у Месси 7 голов и 6 ассистов за эти 8 матчей.
ЧМ-2018:
Аргентина — Франция (3:4), ⅛ финала — 2 голевые передачи.
ЧМ-2022:
Аргентина — Австралия (2:1), ⅛ финала — гол;
Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 по пенальти), ¼ финала — гол и голевая передача;
Аргентина — Хорватия (3:0), полуфинал — гол и голевая передача;
Аргентина — Франция (3:3, 4:2 по пенальти), финал — 2 гола.
ЧМ-2026:
Аргентина — Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы), 1/16 финала — гол;
Аргентина — Египет (3:2), ⅛ финала — гол и голевая передача;
Аргентина — Швейцария (3:1, экстра-таймы), ¼ финала — голевая передача.
Месси прервал 9-матчевую голевую серию на ЧМ, не забив Швейцарии. Серия с очками продолжается — 10 игр с голом или ассистом.