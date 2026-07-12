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У Месси 10 голевых действий на ЧМ-2026, у Роналду — 3. Аргентинец провел на матч больше

Лионель Месси увеличил отрыв от Криштиану Роналду в категории «гол плюс пас» на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Этой ночью форвард сборной Аргентины отметился результативной передачей в игре со Швейцарией (3:1) в четвертьфинале. Теперь на его счету восемь голов и два голевых паса в шести матчах.

Криштиану Роналду и сборная Португалии покинули чемпионат мира на стадии ⅛ финала, уступив Испании (0:1). 41-летний нападающий поучаствовал в пяти играх и забил три мяча. Голевых передач он не отдавал.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.