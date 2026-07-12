Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ по итогам ¼ финала. Аргентинец ранее лидировал после каждого игрового дня турнира

Форвард сборной Аргентины не отметился забитыми голами в четвертьфинальном матче против Швейцарии (3:1, экстра-таймы). Мбаппе забил за Францию в матче против Марокко (2:0) и сравнялся с Месси по числу голов на турнире — на счету обоих футболистов по 8 мячей на турнире.