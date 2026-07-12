Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ. Вступительный взнос для участия — 10 тысяч долларов

Официальный аккаунт турнира в соцсетях выложил пост по случаю приезда бразильца: «Добро пожаловать на WSOP 2026, Неймар Жуниор. Суперзвезда бразильского футбола принял участие в турнире $10,000 Six-Max спустя примерно неделю после того, как его страна выбыла с чемпионата мира ФИФА».