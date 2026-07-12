Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ. Вступительный взнос для участия — 10 тысяч долларов

В субботу футболист принял участие в одном из турниров Мировой серии покера (WSOP) — самого престижного покерного турнира мира, который проходит ежегодно в Лас-Вегасе. Вступительный взнос для участия составляет 10 тысяч долларов.
Официальный аккаунт турнира в соцсетях выложил пост по случаю приезда бразильца: «Добро пожаловать на WSOP 2026, Неймар Жуниор. Суперзвезда бразильского футбола принял участие в турнире $10,000 Six-Max спустя примерно неделю после того, как его страна выбыла с чемпионата мира ФИФА».
Клуб Неймара «Сантос», ранее сообщил, что игрок вернется в расположение клуба 17 июля. Его контракт действует до конца текущего года.