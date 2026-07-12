У Месси 21 гол и 10 ассистов в 32 играх на чемпионатах мира. Роналду набрал 11+2 в 27 матчах

Этой ночью форвард сборной Аргентины отметился результативной передачей в игре со Швейцарией (3:1) в четвертьфинале ЧМ-2026.
На текущем чемпионате Месси забил 8 мячей и отдал 2 голевых паса в 6 матчах. Всего на ЧМ он провел 32 игры, в которых отметился 21 голом и 10 результативными передачами (все эти показатели — рекордные).
Криштиану Роналду на чемпионатах мира принял участие в 27 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 2 ассиста. На ЧМ-2026 он провел пять игр и трижды поразил ворота соперников.
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.