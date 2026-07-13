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Моуринью показал свой трофейный кабинет. В коллекции Жозе — бутсы Марадоны и футболка Роналду из дебютного сезона в «Спортинге»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью показал свой кабинет с трофеями и ценными сувенирами.

Источник: Спортс‘’

63-летний португалец провел экскурсию для съемочной группы Netflix в рамках документального фильма о его карьере.

Моуринью в числе прочего показал бутсы Диего Марадоны с автографом, а также футболку «Спортинга», в которой Криштиану Роналду играл в своем дебютном сезоне на профессиональном уровне.

Рассуждая о своей карьере, Жозе отметил: «Я начал брать трофеи в 2003 году. А последний титул взял в 2022-м. Я побеждаю 20 лет. Поэтому мою историю и хотят рассказать. Никто не будет делать документалку про человека, который ничего не выиграл».

Он также высказался о своем прозвище «Особенный»: «Нет такого, что я захожу сюда и чувствую себя особенным. Вся эта история с “Особенным” — просто какая-то фигня, которую мне придумали в Англии».

На реплику Моуринью отреагировал член съемочной группы Netflix: «Забавно слышать это, когда у вас за спиной мурал с вашим изображением».

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