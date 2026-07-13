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IShowSpeed получил презерватив с лицом Роналду: «Мне сохранить его или использовать?»

Стример IShowSpeed получил презерватив с лицом Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Спид гулял по магазину во время стрима и присел рядом с эскалатором. Его фанат кинул на пол презерватив с лицом Роналду, и стример поднял контрацептив. После этого автор рисунка подошел к IShowSpeed и поздоровался.

"Это что такое? То есть ты ходишь здесь и рисуешь людей на презервативах? Что я должен с этим делать?

Я люблю Роналду, но это… Мне сохранить его или использовать? Я просто поблагодарю тебя", — сказал стример.

IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.