IShowSpeed получил презерватив с лицом Роналду: «Мне сохранить его или использовать?»

Спид гулял по магазину во время стрима и присел рядом с эскалатором. Его фанат кинул на пол презерватив с лицом Роналду, и стример поднял контрацептив. После этого автор рисунка подошел к IShowSpeed и поздоровался.
"Это что такое? То есть ты ходишь здесь и рисуешь людей на презервативах? Что я должен с этим делать?
Я люблю Роналду, но это… Мне сохранить его или использовать? Я просто поблагодарю тебя", — сказал стример.
IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.
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