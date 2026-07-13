Риисе о Роналду: «Ему надо уйти из сборной — с ним Португалия слабее. Сейчас все 11 игроков должны бегать и бороться, если ты не Месси. Надо дать шанс молодым»

— Стоит ли Криштиану Роналду завершить карьеру до Евро?
— Да. Я знаю, что тренер сборной Португалии любит Роналду, но, на мой взгляд, вся ситуация с Роналду на этом чемпионате мира была довольно печальной. В какой-то момент он перестал забивать, потом заявил, что вернулся после пары голов, а затем снова исчез.
Я думаю, Роберто Мартинес неправильно поступил в этой ситуации. Он должен был проявить большую решительность и поставить команду выше отдельного игрока. Я не думаю, что Роналду будет готов к Евро, и я не думаю, что сейчас он достаточно хорош, чтобы играть за Португалию на таком уровне.
Ему следует завершить международную карьеру и дать шанс молодым игрокам. Современный футбол невероятно требователен физически, все 11 игроков должны бегать и бороться за команду, если только ты не Месси. Роналду этого больше не делает, и я думаю, что его включение в состав скорее ослабляет португальскую команду, чем помогает ей, — сказал Риисе для BestBettingSites.co.uk.