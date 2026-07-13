Риисе о Роналду: «Ему надо уйти из сборной — с ним Португалия слабее. Сейчас все 11 игроков должны бегать и бороться, если ты не Месси. Надо дать шанс молодым»

— Да. Я знаю, что тренер сборной Португалии любит Роналду, но, на мой взгляд, вся ситуация с Роналду на этом чемпионате мира была довольно печальной. В какой-то момент он перестал забивать, потом заявил, что вернулся после пары голов, а затем снова исчез.