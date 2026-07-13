IShowSpeed снес Селин Депт в матче Кубка креаторов. Девушка получила травму и покинула поле

Девушка получила травму и покинула поле.
Ютуб и ФИФА организовали первый Кубок креаторов с участием стримеров и блогеров. Матч в формате 7 на 7 прошел в Центральном парке Нью-Йорка.
Команды Спида и Депт тренировали Кафу и Марко Матерацци, а судил матч Пьерлуиджи Коллина.
Селин Депт не отличилась голевыми действиями, а IShowSpeed забил 2 гола и сделал 2 ассиста — его команда победила 7:6. В качестве трофея Спид получил копию Кубка мира из LEGO.
IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.
Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 млн подписчиков на ютуб-канале, 20,6 млн — в тиктоке и 8 млн — в инстаграме.
Блогерша Селин Депт — главная фанатка Роналду! Снимает ролики с парнем, отказала Нобелю в интервью.
Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.