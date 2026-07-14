Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»

На текущем чемпионате мира Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром турнира наряду с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.
— Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?
— Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры, — сказал Дзанетти в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.