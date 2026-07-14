Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.84
П2
6.47
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.62
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Рига
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.90
П2
4.90
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.52
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ТНС
:
Сабах
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.25
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Шэмрок Роверс
:
Флориана
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.05
П2
1.47

«Месси — лучший футболист в истории. С нетерпением жду момента встречи с Лео — это уникальный шанс». О’Райли о матче с Аргентиной

Защитник сборной Англии Нико О’Райли поделился ожиданиями от встречи с Лионелем Месси и сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я с нетерпением жду момента встречи с Месси. Это уникальный шанс. Он приближается к завершению карьеры.

На мой взгляд, он лучший футболист в истории. С нетерпением жду этого вызова«, — заявил Нико О’Райли в интервью BBC.