«Месси — лучший футболист в истории. С нетерпением жду момента встречи с Лео — это уникальный шанс». О’Райли о матче с Аргентиной

"Я с нетерпением жду момента встречи с Месси. Это уникальный шанс. Он приближается к завершению карьеры.
На мой взгляд, он лучший футболист в истории. С нетерпением жду этого вызова«, — заявил Нико О’Райли в интервью BBC.
Защитник сборной Англии Нико О’Райли поделился ожиданиями от встречи с Лионелем Месси и сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
"Я с нетерпением жду момента встречи с Месси. Это уникальный шанс. Он приближается к завершению карьеры.
На мой взгляд, он лучший футболист в истории. С нетерпением жду этого вызова«, — заявил Нико О’Райли в интервью BBC.