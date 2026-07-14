Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Левски
0
:
Борац Б-Л
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
4.50
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ТНС
0
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Дьер
0
:
Викингур Р
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Рига
2
:
Арарат-Армения
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
12.50
П2
49.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Иберия 1999
2
:
Флора
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.30
П2
31.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер Э
0
:
Линколн
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.00
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.15
П2
3.05
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Шэмрок Роверс
:
Флориана
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.75
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.05
П2
1.50

Сын Плющенко: «Ненавижу, как играет сборная Аргентины, просто противно. Мое мнение — безусловно, ее тащат»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил о ненависти к игре сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

"Отдельно хочу сказать об Аргентине. Ненавижу, как она играет, просто противно. Очередную стадию прошла через какие-то разборки. Мое мнение — безусловно, ее тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти в ворота южноамериканцев поставить, и фолы спорные были. Есть и другие моменты по ходу чемпионата.

Понятно, что аргентинцев будут тащить — там Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и это действующие чемпионы мира. И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить.

Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси — но все видели расстроенное лицо президента ФИФА, когда Египет вел 2:0, и как он потом обрадовался после гола Лео при 2:2. По-любому там что-то есть.

Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит. В их полуфинале болею за Англию — там Кейн, Джуд, это ребята, за которыми я много лет слежу«, — написал 13-летний Плющенко в колонке на сайте “СЭ”.