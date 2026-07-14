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Ямалю показали его младенческое фото с Месси: «Надеюсь встретиться с Лео в финале ЧМ, раз Финалиссима не состоялась»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль хотел бы сыграть против Аргентины с Лионелем Месси в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

19-летнему игроку показали его ставшую известной детскую фотографию, на которой Месси купает его в ванночке в рамках благотворительной рекламной акции «Барселоны».

— Эта фотография могла бы воплотиться в жизнь в финале чемпионата мира. Я имею в виду, это удивительно, если подумать.

— Да. Эх, ну я, кажется, немного повзрослел, и Лео тоже. Я надеюсь на это, надеюсь, что смогу встретиться с ним в финале, так как провести Финалиссиму было невозможно, — сказал Ямаль.

Напомним, Финалиссима между сборными Аргентины и Испании была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.

Месси купает пятимесячного Ямаля — как вообще появилось это фото?

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