Ямалю показали его младенческое фото с Месси: «Надеюсь встретиться с Лео в финале ЧМ, раз Финалиссима не состоялась»

19-летнему игроку показали его ставшую известной детскую фотографию, на которой Месси купает его в ванночке в рамках благотворительной рекламной акции «Барселоны».
— Эта фотография могла бы воплотиться в жизнь в финале чемпионата мира. Я имею в виду, это удивительно, если подумать.
— Да. Эх, ну я, кажется, немного повзрослел, и Лео тоже. Я надеюсь на это, надеюсь, что смогу встретиться с ним в финале, так как провести Финалиссиму было невозможно, — сказал Ямаль.
Напомним, Финалиссима между сборными Аргентины и Испании была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.
Месси купает пятимесячного Ямаля — как вообще появилось это фото?