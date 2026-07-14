У Франции ни одного удара в створ в 1-м тайме полуфинала ЧМ, Испания забила первым и единственным точным ударом — с пенальти

Испанцы забили единственным ударом в створ — Микель Ойарсабаль реализовал пенальти. Всего чемпионы Европы нанесли 5 ударов по воротам Франции.
Французы ответили двумя ударами, ни один из которых не пришелся в створ.
Сборная Испании обыгрывает команду Франции после первого тайма полуфинального матча ЧМ-2026 со счетом 1:0.
Испанцы забили единственным ударом в створ — Микель Ойарсабаль реализовал пенальти. Всего чемпионы Европы нанесли 5 ударов по воротам Франции.
Французы ответили двумя ударами, ни один из которых не пришелся в створ.