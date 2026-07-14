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«Я подумал, что судья отменит пенальти, потому что Ямаль принял мяч рукой. Это игра рукой в атаке — ВАР мог сообщить об этом». Экс-судья Итурральде об 11-метровом Испании

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считал, что ВАР отменит пенальти в пользу сборной Испании из-за игры рукой со стороны Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

Вингер сборной Испании заработал пенальти в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции (1:0, второй тайм).

На 20-й минуте Ямаля сбил защитник Люка Динь. Француз пытался выбить мяч на краю штрафной и не заметил испанца который выскочил у него из-за спины. В результате Люка пробил по Ламину. Главный арбитр Иван Бартон назначил 11-метровый, который реализовал Микель Ойарсабаль.

"Я подумал, что судья собирается аннулировать пенальти, потому что Ламин принял мяч рукой.

Это игра рукой в атаке, которая приводит к пенальти. Удар [Диня] был после руки, и ВАР мог сообщить об этом", — сказал Итурральде, комментируя момент в эфире Carrusel Deportivo.

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