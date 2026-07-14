«Я подумал, что судья отменит пенальти, потому что Ямаль принял мяч рукой. Это игра рукой в атаке — ВАР мог сообщить об этом». Экс-судья Итурральде об 11-метровом Испании

Вингер сборной Испании заработал пенальти в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции (1:0, второй тайм).
На 20-й минуте Ямаля сбил защитник Люка Динь. Француз пытался выбить мяч на краю штрафной и не заметил испанца который выскочил у него из-за спины. В результате Люка пробил по Ламину. Главный арбитр Иван Бартон назначил 11-метровый, который реализовал Микель Ойарсабаль.
"Я подумал, что судья собирается аннулировать пенальти, потому что Ламин принял мяч рукой.
Это игра рукой в атаке, которая приводит к пенальти. Удар [Диня] был после руки, и ВАР мог сообщить об этом", — сказал Итурральде, комментируя момент в эфире Carrusel Deportivo.