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Воспитанник «Реала» Бенито о фоле Олисе на Родри: «За такое в Ла Лиге дают красную». Экс-судья Итуральде не согласился: «Нет намерения нанести травму, это желтая»

Воспитанник «Реала» Альваро Бенито заявил, что фол Майкла Олисе на Родри в полуфинале ЧМ-2026 заслуживает красной карточки.

Французский вингер в подкате ударил шипами в голеностоп Родри на 15-й минуте. Главный арбитр Иван Бартон ограничился назначением штрафного удара, ВАР не стал вмешиваться.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo заявил, что это «явная желтая карточка», пояснив, что Олисе «не смягчил ногу и задел соперника». При этом он отверг мнение о необходимости более строгого наказания для француза: «Он не идет в стык с намерением нанести травму. Это желтая карточка».

Ему возразил Бенито: «За такое в чемпионате Испании показывают красную карточку».

Изображение: кадр из трансляции DAZN.