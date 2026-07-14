Воспитанник «Реала» Бенито о фоле Олисе на Родри: «За такое в Ла Лиге дают красную». Экс-судья Итуральде не согласился: «Нет намерения нанести травму, это желтая»

Французский вингер в подкате ударил шипами в голеностоп Родри на 15-й минуте. Главный арбитр Иван Бартон ограничился назначением штрафного удара, ВАР не стал вмешиваться.
Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo заявил, что это «явная желтая карточка», пояснив, что Олисе «не смягчил ногу и задел соперника». При этом он отверг мнение о необходимости более строгого наказания для француза: «Он не идет в стык с намерением нанести травму. Это желтая карточка».
Ему возразил Бенито: «За такое в чемпионате Испании показывают красную карточку».
Изображение: кадр из трансляции DAZN.