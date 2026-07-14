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Гол Ямаля Франции отменили из-за офсайда на 61-й минуте полуфинала ЧМ при 2:0 в пользу Испании

Гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции в ½ финала ЧМ-2026 аннулирован из-за положения вне игры.

Источник: Спортс‘’

Вингер «Барселоны» и сборной Испании забил на 61-й минуте, получив передачу из глубины поля. Счет к тому моменту уже был 2:0 в пользу Испании.

Судьи зафиксировали офсайд у игрока и отменили гол.

Изображение: кадр из трансляции 2DF.

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