Гол Ямаля Франции отменили из-за офсайда на 61-й минуте полуфинала ЧМ при 2:0 в пользу Испании

Вингер «Барселоны» и сборной Испании забил на 61-й минуте, получив передачу из глубины поля. Счет к тому моменту уже был 2:0 в пользу Испании.
Судьи зафиксировали офсайд у игрока и отменили гол.
Изображение: кадр из трансляции 2DF.
Гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции в ½ финала ЧМ-2026 аннулирован из-за положения вне игры.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании забил на 61-й минуте, получив передачу из глубины поля. Счет к тому моменту уже был 2:0 в пользу Испании.
Судьи зафиксировали офсайд у игрока и отменили гол.
Изображение: кадр из трансляции 2DF.