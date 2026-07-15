Порро с голом на 58-й признан лучшим игроком матча Испании и Франции по версии ФИФА

Испанцы обыграли французов (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.
Порро забил второй гол испанской команды на 58-й минуте. Первый был забит форвардом Микелем Ойарсабалем, реализовавшим пенальти на 22-й.
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