Испания выиграла 8 матчей плей-офф подряд на ЧМ и Евро и побила рекорд Италии 1930-х и свой собственный

Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:0.
Испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая одержала семь побед подряд в матчах плей-офф крупных турниров в период с 1934 по 1938 год, а также собственную серию из семи побед, установленную в 2008—2012 годах.
Испания выиграла 4 матча плей-офф на Евро-2024 (4:1 с Грузией, 2:1 с Германией, 2:1 с Францией и 2:1 с Англией) и 4 матча на текущем турнире (3:0 с Австрией, 1:0 с Португалией, 2:1 с Бельгией и 2:0 с Францией).