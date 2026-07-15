Испания выиграла 8 матчей плей-офф подряд на ЧМ и Евро и побила рекорд Италии 1930-х и свой собственный

Испания выиграла 4 матча плей-офф на Евро-2024 (4:1 с Грузией, 2:1 с Германией, 2:1 с Францией и 2:1 с Англией) и 4 матча на текущем турнире (3:0 с Австрией, 1:0 с Португалией, 2:1 с Бельгией и 2:0 с Францией).