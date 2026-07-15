Испания забила 2 гола с двух ударов в створ в полуфинале ЧМ. У Франции тоже 2 удара в створ, оба — во 2-м тайме

Оба удара испанцев в створ стали голевыми — Микель Ойарсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте, Педро Порро забил с игры на 58-й. Всего чемпионы Европы пробили по воротам Франции 10 раз. Отметим, что на 61-й минуте из-за офсацда бвл отменен гол Ламина Ямаля.
Французы нанесли 8 ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ — оба они случились во втором тайме.
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