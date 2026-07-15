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Дешам про 0:2 с Испанией: «Франции не хватило точности и энергии, соперник контролировал игру. Но спрошу: обладал ли судья необходимым уровнем? Было много разных ситуаций»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о поражении от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном. Первый гол испанцы забили с назначенного без вмешательства ВАР пенальти на 22-й минуте.

"Игроки опустошены, но если рассуждать логически, то мы не дотянули технически. Это наша собственная вина. Но я задам вопрос: обладает ли судья необходимым уровнем для судейства полуфинала? Сам я на него не отвечу. Было довольно много ситуаций… Но главная причина в том, что мы были ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок — пасов, которые могли привести к опасным моментам.

Это очень высокий уровень, даже если это и больно. Мы будем играть в матче за третье место. Я не хочу обесценивать все, чего мы достигли, но в этом матче Испания показала, что у них есть немного больше, чем у нас.

Я не думаю о себе, я готовился к матчу вместе с игроками, стремясь пройти весь путь до конца. Нам это не удалось, это очень разочаровывает. Но я не умаляю проделанной нами хорошей работы. Я считаю, что мы успешно пришли в себя… Я ни в коем случае не умаляю заслуг испанской команды, они контролировали игру.

Нам не хватало технической точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки соперника, предугадывая движения и перехватывая передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке", — цитируют Дешама M6 и BeIN Sports.