Дешам про 0:2 с Испанией: «Франции не хватило точности и энергии, соперник контролировал игру. Но спрошу: обладал ли судья необходимым уровнем? Было много разных ситуаций»

"Игроки опустошены, но если рассуждать логически, то мы не дотянули технически. Это наша собственная вина. Но я задам вопрос: обладает ли судья необходимым уровнем для судейства полуфинала? Сам я на него не отвечу. Было довольно много ситуаций… Но главная причина в том, что мы были ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок — пасов, которые могли привести к опасным моментам.