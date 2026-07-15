Де ла Фуэнте после 2:0 с Францией: «Испания сделала так, что сложное казалось простым, выдающаяся команда. Играть в финале — привилегия и огромная ответственность»

В полуфинале ЧМ-2026 испанцы обыграли Францию со счетом 2:0.
"Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость. Это выдающаяся команда. Нам предстоит сделать еще один шаг. Напряжение нарастает, игра в финале — это огромная ответственность и привилегия. Мы должны отнестись к этому серьезно.
В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым", — сказал де ла Фуэнте в интервью Bein Sports.