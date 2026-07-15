Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

Де ла Фуэнте после 2:0 с Францией: «Испания сделала так, что сложное казалось простым, выдающаяся команда. Играть в финале — привилегия и огромная ответственность»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

В полуфинале ЧМ-2026 испанцы обыграли Францию со счетом 2:0.

"Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость. Это выдающаяся команда. Нам предстоит сделать еще один шаг. Напряжение нарастает, игра в финале — это огромная ответственность и привилегия. Мы должны отнестись к этому серьезно.

В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым", — сказал де ла Фуэнте в интервью Bein Sports.