Премьер Испании Санчес о выходе сборной в финал ЧМ-2026: «Потрясающе! Эта команда вновь заставляет нас мечтать. Вперед, Испания!»

Испанцы обыграли французов в полуфинальном матче со счетом 2:0.
"Потрясающе! Прямиком в финал!
Сборная Испании вновь заставляет нас мечтать. Вперед, Испания!" — написал Санчес.
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