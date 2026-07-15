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Родри о фолах на Ямале: «Речь о 10−15 нарушениях, которые не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство очевидно, особенно сегодня»

Полузащитник сборной Испании Родри недоволен, что судью не замечают некоторые фолы в сторону партнера по команде Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

Испанцы обыграли сборную Франции в ½ финала ЧМ-2026 со счетом 2:0.

"Я очень счастлив и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали еще один шаг. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться, ведь впереди нас ждет самый важный матч в нашей жизни.

Нужно было нейтрализовать соперника и навязать ему свой футбол. Команда сыграла великолепно. Особенно без мяча. Также невероятно проявили себя игроки, которые вышли на замену".

О своей игре.

«Я очень доволен. Матч был очень тяжелым. Нам понадобились усилия каждого. Мы играли против очень физически сильной команды. Получилась очень цельная игра».

О Ламине Ямале и нарушениях против него.

«Мы уже три матча сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идет более чем о 10−15 нарушениях, которые судьи не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство со стороны арбитров очевидно, особенно сегодня. Но Ламин все равно провел великолепный матч», — сказал Родри в эфире La 1.

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