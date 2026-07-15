Родри о фолах на Ямале: «Речь о 10−15 нарушениях, которые не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство очевидно, особенно сегодня»

«Мы уже три матча сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идет более чем о 10−15 нарушениях, которые судьи не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство со стороны арбитров очевидно, особенно сегодня. Но Ламин все равно провел великолепный матч», — сказал Родри в эфире La 1.