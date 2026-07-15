Де ла Фуэнте о судействе с Францией: «Арбитр пропускал очень много фолов. Испания уже сталкивались с этим в матче с Уругваем. Это было несправедливо»

Главным арбитром встречи был Иван Бартон из Сальвадора.
«Арбитр слишком многое позволял сегодня и пропускал много фолов. Мы уже сталкивались с очень неприятной ситуацией в матче против Уругвая. Это было несправедливо…» — сказал де ла Фуэнте.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал недовольство судейством в полуфинале ЧМ-2026 с Францией (2:0).
Главным арбитром встречи был Иван Бартон из Сальвадора.
«Арбитр слишком многое позволял сегодня и пропускал много фолов. Мы уже сталкивались с очень неприятной ситуацией в матче против Уругвая. Это было несправедливо…» — сказал де ла Фуэнте.