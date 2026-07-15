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У Олисе нет голов и ассистов с 1/16 финала ЧМ — в трех матчах подряд. Хавбек Франции — лучший ассистент турнира с 5 голевыми

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не совершал результативных действий в трех последних матчах чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Сборная Франции проиграла команде Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2). Олисе вышел в стартовом составе французов и был заменен на 72-й минуте.

Ранее у Олисе не было голов и ассистов в матчах против Марокко в ¼ финала (2:0) и Парагвая в ⅛ финала (1:0). При этом хавбек «Баварии» является лучшим ассистентом турнира с 5 голевыми передачами.

Отметим, что Олисе также стал лучшим ассистентом Бундеслиги в сезоне-2025/26 с 19 результативными пасами в 32 матчах и был признан лучшим игроком года в чемпионате Германии.