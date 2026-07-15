Льоренте о недовольстве Дешама судейством в полуфинале ЧМ: «Испания победила, потому что была лучше. Они вынуждены за что-то хвататься»

"Почему Франция жаловалась на судейство? Не знаю, мы победили, потому что были лучше, и они вынуждены за что-то хвататься. Несмотря на сомнения, мы всегда верили в себя и в свою идею. Есть повод отпраздновать — не каждый день играешь в финале чемпионата мира… Надеюсь, мы сможем его выиграть.