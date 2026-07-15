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Льоренте о недовольстве Дешама судейством в полуфинале ЧМ: «Испания победила, потому что была лучше. Они вынуждены за что-то хвататься»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте не понимает жалоб Франции на судейство в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Испания вышла в финал чемпионата мира, одержав победу над Францией со счетом 2:0. Первый гол испанцы забили с назначенного сальвадорским арбитром Иваном Бартоном пенальти на 22-й минуте.

После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил одиннадцатиметровый так: «Спорный эпизод, об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила. Было много мелких фолов, игра постоянно останавливалась».

"Почему Франция жаловалась на судейство? Не знаю, мы победили, потому что были лучше, и они вынуждены за что-то хвататься. Несмотря на сомнения, мы всегда верили в себя и в свою идею. Есть повод отпраздновать — не каждый день играешь в финале чемпионата мира… Надеюсь, мы сможем его выиграть.

Никто не выделяется, потому что мы все на отличном уровне. Наш успех на чемпионате мира складывается из команды, единства, семейной атмосферы и хорошего настроения", — сказал Льоренте.