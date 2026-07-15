Тухель о конфликте с Беллингемом: «Я назвал Джуда игроком мирового класса, но его спросили только о моей критике — я бы тоже огрызнулся, вероятно. Я поговорил с командой»

После игры главный тренер сборной Англии высказал недовольство по поводу игры команды. Беллингем ответил на эти слова: «Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях».
"Думаю, мы исходим из одного и того же. Мы конкурентоспособны и обладаем преимуществом. Ему показали лишь негативную сторону, мою критику.
Я назвал его игроком мирового уровня, сказал, что он снова показал высококлассные действия, которые решили исход матча, я сказал, что у этой команды выдающийся характер. Обо всем этом его не спрашивали. Я это понял. Его спросили: «Тренер сказал, что ты был небрежен, что думаешь?» Конечно, я бы, вероятно, тоже огрызнулся, если бы перед этим отыграл 120 минут, забил два гола и отдал буквально все силы. Это совершенно нормальная реакция для игрока с таким менталитетом, как у него. Так что никаких проблем.
Я поговорил со всей командой. Мы подвели итоги. После этого я поговорил со всей командой в раздевалке, и посыл был один и тот же. И я объяснил все еще раз следующим вечером, чтобы просто идти дальше. После этого мы сразу перешли к теме полуфинала и сборной Аргентины", — сказал Тухель.