Тухель о конфликте с Беллингемом: «Я назвал Джуда игроком мирового класса, но его спросили только о моей критике — я бы тоже огрызнулся, вероятно. Я поговорил с командой»

Я назвал его игроком мирового уровня, сказал, что он снова показал высококлассные действия, которые решили исход матча, я сказал, что у этой команды выдающийся характер. Обо всем этом его не спрашивали. Я это понял. Его спросили: «Тренер сказал, что ты был небрежен, что думаешь?» Конечно, я бы, вероятно, тоже огрызнулся, если бы перед этим отыграл 120 минут, забил два гола и отдал буквально все силы. Это совершенно нормальная реакция для игрока с таким менталитетом, как у него. Так что никаких проблем.