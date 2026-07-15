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Мостовой об Испании в финале ЧМ: «Хваленая Франция едет домой из-за грубейшей ошибки — если Динь Ямалю динь-динил, что Дешам мог сделать? Никакой формулы тут не будет — тем и прекрасен футбол&

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что сборная Испании обыграла Францию благодаря тому, что смогла воспользоваться ошибками соперника.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания одержала победу со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит с пенальти, назначенного за фол Люки Диня на Ламине Ямале.

"Друзья, вот нам всем ответ на схемы, на тактики, еще на что-то, что специалисты начинают придумывать-выдумывать.

Какая-то минута в первом тайме. Защитник Франции Динь фатально, непонятно чего хотел придумать. Взял, ударил Ямалю по ноге, несмотря ни на что — и пенальти. И все, все схемы сразу сломались. То, о чем я постоянно говорю, как бы ты там чего… И, кстати, говорить о том, что Франция играла хуже? Нет, конечно же. Кстати, Ямаль в первом тайме коснулся мяча четыре раза, и один раз его коснулась нога этого защитника Диня.

Вот о чем я говорю. Футбол этим и прекрасен, что ты не то, что иногда — много раз не знаешь, что может произойти на поле, понимаете? Vamos (вперед — Спортс«“), Испания!

Кстати, еще один такой ответ. Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и все. И из этого и складывается футбол — из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания — молодцы, этим воспользовались, и хваленая Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой. Так, в принципе, и бывает очень часто. Поэтому футбол — это не наука, ребята, поймите. Кто бы что ни говорил, не будет тут никакой формулы. Этим и прекрасен футбол", — сказал Мостовой.

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