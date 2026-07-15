Мостовой об Испании в финале ЧМ: «Хваленая Франция едет домой из-за грубейшей ошибки — если Динь Ямалю динь-динил, что Дешам мог сделать? Никакой формулы тут не будет — тем и прекрасен футбол&

Кстати, еще один такой ответ. Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и все. И из этого и складывается футбол — из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания — молодцы, этим воспользовались, и хваленая Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой. Так, в принципе, и бывает очень часто. Поэтому футбол — это не наука, ребята, поймите. Кто бы что ни говорил, не будет тут никакой формулы. Этим и прекрасен футбол", — сказал Мостовой.