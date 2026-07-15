Кубарси о критиках Испании: «Говорили, что защита и вратарь играют плохо, но мы заставили их замолчать. Пропустили всего один гол — и мы в финале»

Я довольно спокоен. Внутри я очень счастлив. Сегодня вместе с семьей и командой в раздевалке мы праздновали так, как никогда раньше. Теперь нас ждут весьма особенные дни — едем в Нью-Йорк (место проведения финала 19 июля — Спортс«). Мечта все еще жива, и с нетерпением ждем этого матча», — сказал Кубарси.