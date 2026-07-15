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Кубарси о критиках Испании: «Говорили, что защита и вратарь играют плохо, но мы заставили их замолчать. Пропустили всего один гол — и мы в финале»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 высказался о критике в адрес «красной фурии».

"Говорили, что защита и вратарь играют плохо, но, думаю, мы заставили замолчать многих критиков. Мы пропустили всего один гол — и мы в финале.

Мы проделываем потрясающую работу, и это усилия всей команды: как тех, кто выходит на поле, так и тех, кто находится на скамейке, потому что на тренировках они, обладая [высоким] уровнем, в конечном итоге помогают тебе стать лучше.

Я довольно спокоен. Внутри я очень счастлив. Сегодня вместе с семьей и командой в раздевалке мы праздновали так, как никогда раньше. Теперь нас ждут весьма особенные дни — едем в Нью-Йорк (место проведения финала 19 июля — Спортс«). Мечта все еще жива, и с нетерпением ждем этого матча», — сказал Кубарси.