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Порро о голе Франции: «Посвятил сыну. Он не смог приехать из-за высокой температуры»

Защитник сборной Испании Педро Порро высказался после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026, в котором он забил гол.

"Мне не нужно никому ничего доказывать. Знаю, над чем скромно работал с самого детства. Конечно, я никогда не представлял, даже в самых смелых мечтах, что буду участвовать в этом чемпионате мира. Но это случилось в том числе благодаря моим партнерам по команде и доверию тренеру, что он внушал мне с самого начала. И не только на этом чемпионате мира, но и с тех пор, как я дебютировал под его руководством в молодежной сборной. И я правда очень этому рад.

Мой сын не смог приехать сегодня, потому что у него высокая температура. У меня смешанные эмоции, потому что он не смог быть здесь. А потом его отец забил, и я посвятил гол ему. Уверен, завтра ему станет немного лучше. Я хотел посмотреть на трибуны, но там были только мои жена, тесть и физиотерапевт. Ни моих родителей, ни детей там не было.

И правда в том, что это смешанные чувства, потому что знаю: вся Испания, вся Эстремадура, моя семья, которая там, и особенно мой дед, поддерживают меня по телевидению, и я хочу поблагодарить их, потому что без них это было бы невозможно", — сказал Порро.

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