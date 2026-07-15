Порро о голе Франции: «Посвятил сыну. Он не смог приехать из-за высокой температуры»

"Мне не нужно никому ничего доказывать. Знаю, над чем скромно работал с самого детства. Конечно, я никогда не представлял, даже в самых смелых мечтах, что буду участвовать в этом чемпионате мира. Но это случилось в том числе благодаря моим партнерам по команде и доверию тренеру, что он внушал мне с самого начала. И не только на этом чемпионате мира, но и с тех пор, как я дебютировал под его руководством в молодежной сборной. И я правда очень этому рад.