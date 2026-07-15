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Порро — 1-й защитник в истории сборной Испании с 2 голами с игры на одном ЧМ. Йерро дважды забивал по 2 с учетом пенальти

Защитник сборной Испании Педро Порро забил в полуфинале ЧМ-2026 против Франции (2:0).

Источник: Спортс‘’

У 26-летнего игрока «Тоттенхэма» стало 2 гола в 5 матчах на турнире.

Порро — 2-й в истории защитник испанцев, кому удалось забить более одного гола на одном чемпионате мира.

Ранее такое достижение записал в актив Фернандо Йерро. Он забил по 2 гола на ЧМ-1998 (в 3 матчах, 1 — с пенальти) и ЧМ-2022 (в 5, оба — с пенальти).

Таким образом, Педро стал первым защитником Испании с 2 голами с игры на одном ЧМ.

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