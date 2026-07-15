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«МЮ» получит 15,6 млн евро за переход Гринвуда из «Марселя» в «Фенербахче». Часть суммы достанется «Хетафе» (BBC)

«Манчестер Юнайтед» получит 40% от трансфера вингера Мэйсона Гринвуда из «Марселя» в «Фенербахче» за 39 млн евро.

Источник: Спортс‘’

Таким образом, «красным дьяволам» полагается 15,6 млн, при этом часть суммы достанется «Хетафе», где 24-летний англичанин выступал в сезоне-2023/24 на правах аренды, сообщает BBC.

За «МЮ» Гринвуд играл с 2018 по 2022 год.