«МЮ» получит 15,6 млн евро за переход Гринвуда из «Марселя» в «Фенербахче». Часть суммы достанется «Хетафе» (BBC)

Таким образом, «красным дьяволам» полагается 15,6 млн, при этом часть суммы достанется «Хетафе», где 24-летний англичанин выступал в сезоне-2023/24 на правах аренды, сообщает BBC.
За «МЮ» Гринвуд играл с 2018 по 2022 год.
«Манчестер Юнайтед» получит 40% от трансфера вингера Мэйсона Гринвуда из «Марселя» в «Фенербахче» за 39 млн евро.
Таким образом, «красным дьяволам» полагается 15,6 млн, при этом часть суммы достанется «Хетафе», где 24-летний англичанин выступал в сезоне-2023/24 на правах аренды, сообщает BBC.
За «МЮ» Гринвуд играл с 2018 по 2022 год.