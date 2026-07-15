Де ла Фуэнте — 1-й тренер сборной из Европы без поражений в первых 14 матчах на ЧМ и Евро. У Испании 13 побед и 1 ничья на 2 турнирах

Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте продлил свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира и Европы до 14 матчей.
Под руководством 65-летнего специалиста команда выиграла Евро-2024 и вышла в финал ЧМ-2026 при 13 победах и 1 ничьей.
Де ла Фуэнте — первый тренер европейской сборной, не проигрывавший в своих первых 14 матчах в рамках финальных турниров на ЧМ и Евро.
Второе место делят Эме Жаке (Франция, 12 матчей, Евро-1996 и ЧМ-1998, матчи с сериями пенальти считались ничейными) и Луи ван Гал (Нидерланды, 12 матчей, ЧМ-2014 и ЧМ-2022, матчи с сериями пенальти считались ничейными).