Шерки о 0:2: «Испания была лучше во всех аспектах игры и больше хотела победить. Я убежден, что Франция сильнее, но сегодня они нас превзошли»

"Даже не знаю, что сказать. Они были лучше во всех аспектах игры. Они больше хотели победить.
Я убежден, что наша команда сильнее их, но сегодня они нас превзошли. Они не оказывали какого-то сумасшедшего давления, не прессинговали по всему полю. Возможно, мы не справились с эмоциями.
Что касается матча за 3-е место, то сначала нам нужно просто осмыслить происходящее. Сердце разрывается, когда видишь эмоции болельщиков, сплотившихся под нашим флагом. Кстати, хочу поблагодарить всех французов, поддерживавших нас", — сказал Шерки.
Почему Франция провалилась.