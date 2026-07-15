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Шерки о 0:2: «Испания была лучше во всех аспектах игры и больше хотела победить. Я убежден, что Франция сильнее, но сегодня они нас превзошли»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о поражении от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

"Даже не знаю, что сказать. Они были лучше во всех аспектах игры. Они больше хотели победить.

Я убежден, что наша команда сильнее их, но сегодня они нас превзошли. Они не оказывали какого-то сумасшедшего давления, не прессинговали по всему полю. Возможно, мы не справились с эмоциями.

Что касается матча за 3-е место, то сначала нам нужно просто осмыслить происходящее. Сердце разрывается, когда видишь эмоции болельщиков, сплотившихся под нашим флагом. Кстати, хочу поблагодарить всех французов, поддерживавших нас", — сказал Шерки.

Почему Франция провалилась.