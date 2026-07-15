Мажич о встрече с тренерами РПЛ: «Два часа обсуждали новые изменения, показал много эпизодов и нарезок. Задавали умные вопросы»

"У меня очень позитивные впечатления от сегодняшней встречи. Это пример очень хорошего сотрудничества судейского корпуса и клубов. Два часа мы обсуждали новые изменения, я показал много эпизодов и нарезок. Думаю, они были очень внимательны, следили за презентацией, задавали хорошие, умные вопросы.
Я понимаю, что изменений много. Но адаптироваться и быть готовыми к ним — наша задача, а на привыкание нужно дать себе и игрокам хотя бы несколько туров.
Хочу подчеркнуть, что идея организовать такую встречу перед первым туром, перед сбором арбитров РПЛ, очень полезна для клубов. Еще нужно проинформировать игроков, но я уверен, что люди, которые были здесь сегодня, расскажут им об изменениях в правилах футбола. Именно это было целью сегодняшнего собрания.
Когда мы начнем футбольный сезон, температура в отношении судейства начнет расти. Сейчас все спокойно, но когда стартует первый тур, все будут очень внимательны не только к игре своих команд, но и к судейским решениям. Поэтому основная идея была информировать и сделать встречу, где можно показать изменения через нарезки эпизодов, иначе будет сложно их донести до людей, до тренеров, до команд.
И очень важно, что тренеры имели возможность задать вопросы, как и журналисты и комментаторы, которые тоже здесь присутствовали сегодня", — сказал Мажич.