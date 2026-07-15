Мажич о встрече с тренерами РПЛ: «Два часа обсуждали новые изменения, показал много эпизодов и нарезок. Задавали умные вопросы»

Когда мы начнем футбольный сезон, температура в отношении судейства начнет расти. Сейчас все спокойно, но когда стартует первый тур, все будут очень внимательны не только к игре своих команд, но и к судейским решениям. Поэтому основная идея была информировать и сделать встречу, где можно показать изменения через нарезки эпизодов, иначе будет сложно их донести до людей, до тренеров, до команд.