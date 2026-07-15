Министр спорта Испании про 2:0 с Францией: «Великолепная победа. Теперь мы выиграем чемпионат мира»

«Великолепная победа. Мы знали, что выйдем в финал. Теперь мы выиграем чемпионат мира», — сказала Толон.
В финале 19 июля Испания встретится с победителем матча Аргентина — Англия.
Министр спорта и образования Испании Милагрос Толон после победы сборной страны над Францией (2:0) в ½ финала ЧМ-2026 выразила уверенность в чемпионстве национальной команды.
«Великолепная победа. Мы знали, что выйдем в финал. Теперь мы выиграем чемпионат мира», — сказала Толон.
В финале 19 июля Испания встретится с победителем матча Аргентина — Англия.